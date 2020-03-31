Князь Монако Альбер II успешно преодолел коронавирус

Он чувствует себя хорошо. Врачи разрешили ему покинуть помещение, где он находился на карантине, — объявили в княжеском дворце. В то же время, монарх вместе с семьей будет и дальше соблюдать изоляцию, чтобы задержать распространение коронавируса. 62-летний Альбер стал одним из первых руководителей государств, у которого подтвердился вирус. Среди других политиков, которые заразились этой инфекцией – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
2020-03-31T20:00:00+03:00
2020-03-31T20:05:31+03:00
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20:00, 31 марта 2020
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