Князь Монако Альбер II успешно преодолел коронавирус

Он чувствует себя хорошо. Врачи разрешили ему покинуть помещение, где он находился на карантине, — объявили в княжеском дворце. В то же время, монарх вместе с семьей будет и дальше соблюдать изоляцию, чтобы задержать распространение коронавируса. 62-летний Альбер стал одним из первых руководителей государств, у которого подтвердился вирус. Среди других политиков, которые заразились этой инфекцией – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.