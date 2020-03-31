Главврач института Склифосовского: Число случаев коронавируса в России стало больше из-за лучшей выявляемости

Число случаев коронавируса в России стало больше из-за лучшей выявляемости, — считает главврач института Склифосовского Сергей Петриков. В то же время, он пока затрудняется сказать, по какому сценарию будет развиваться ситуация в дальнейшем. Петриков считает, что в Москве сделано много для того, чтобы предотвратить итальянский вариант. Он, впрочем, уверен, что город сможет справиться с любым потоком заболевших. По официальным данным, число инфицированных коронавирусом в России превысило 2 тысячи 300 человек. В федеральном оперативном штабе добавили сегодня, что скончались 17 заболевших.