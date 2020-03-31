Сюжет о том, как ходить в парки на шашлыки, был удален с сайта Первого канала

Он вышел в передаче «Доброе утро» незадолго до нерабочей недели, которую президент Владимир Путин объявил из-за коронавируса. На то, что видеоролик пропал с сайта канала, обратил внимание журналист телеканала «Дождь» Илья Шепелин. Впрочем, копия страницы еще есть в веб-архиве. С начала этой недели в Москве, в Петербурге, а потом и в других регионах были ужесточены карантинные меры, причем источник Би-би-си в мэрии Москвы объяснил решение столичного руководства ввести запрет как можно раньше тем, что в мэрии увидели сюжеты о том, как москвичи отправились в парки на шашлыки.