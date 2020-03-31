Депутат Мосгордумы от «Единой России» Кирилл Щитов внес законопроект о штрафах за нарушение режима изоляции

Сообщается, что документ уже одобрили в государственном правовом управлении городского парламента. В частности, для москвичей, которые будут выходить на улицу по любой другой причине, кроме тех, о которых говорится в указе мэра, предусматривается штраф в 4 тысячи рублей. Повторное нарушение увеличивает эту сумму до 5 тысяч. Как ожидается, этот законопроект рассмотрят завтра на внеплановом заседании.
2020-03-31T19:30:00+03:00
2020-03-31T19:33:57+03:00
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19:30, 31 марта 2020
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