Руководство петербургского метро отрицает сокращение времени его работы

В пресс-службе компании сказали, что по ошибке распространили анонс о новом графике с 1 апреля. В случае каких-то изменений там обещают сообщить об этом дополнительно, — передает агентство Интерфакс. Ранее предприятие «Организатор перевозок в Петербурге» объявило о том, что с завтрашнего дня все станции городского метро будут закрываться в 10 вечера.
2020-03-31T20:00:00+03:00
2020-03-31T20:04:37+03:00
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20:00, 31 марта 2020
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