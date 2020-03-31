Руководство петербургского метро отрицает сокращение времени его работы

В пресс-службе компании сказали, что по ошибке распространили анонс о новом графике с 1 апреля. В случае каких-то изменений там обещают сообщить об этом дополнительно, — передает агентство Интерфакс. Ранее предприятие «Организатор перевозок в Петербурге» объявило о том, что с завтрашнего дня все станции городского метро будут закрываться в 10 вечера.