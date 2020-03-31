Цена на российскую нефть обновила очередной антирекорд

Стоимость сорта Юралс опустился до 13 долларов за баррель. Это минимальное значение за более чем два десятка лет, — сообщает агентство «Аргус», которое освещает рынок углеводородов. Издание РБК отмечает, что если цена на Юралс упадет ниже 15 долларов за баррель, это приведет к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета. Цены на нефть упали почти в два раза за месяц. Причиной стало снижение спроса из-за коронавируса, а также прекращение действия сделки об ограничении нефтедобычи. Сообщалось, что продлить ее не удалось из-за позиции России.
2020-03-31T19:30:00+03:00
2020-03-31T19:33:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2616509-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 31 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…