Цена на российскую нефть обновила очередной антирекорд

Стоимость сорта Юралс опустился до 13 долларов за баррель. Это минимальное значение за более чем два десятка лет, — сообщает агентство «Аргус», которое освещает рынок углеводородов. Издание РБК отмечает, что если цена на Юралс упадет ниже 15 долларов за баррель, это приведет к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета. Цены на нефть упали почти в два раза за месяц. Причиной стало снижение спроса из-за коронавируса, а также прекращение действия сделки об ограничении нефтедобычи. Сообщалось, что продлить ее не удалось из-за позиции России.