Движение «Голос» обвинило Центризбирком в агитации за принятие поправок в Конституцию

Там потребовали прекратить использование общественных ресурсов с этими целями.

В «Голосе» убеждены, что агитация, побуждающая россиян поддержать изменения в Конституцию, содержится, в частности, в видеороликах, транслируемых по государственным телеканалам. В одном из них, к примеру, актер Сергей Безруков говорит о важности поправки «о защите и сохранении русского языка». В другом, отмечают в «Голосе», актер Владимир Машков выражает уверенность, что поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России, и призывает прийти на голосование, если это так же важно согражданам, как и ему самому. При этом видеоролики изготовлены по заказу Центризбиркома.

Кроме того, «Голос» увидел агитацию в одном из буклетов ЦИК и считает, что комиссия описывает возможные положительные последствия принятия изменений в Основной закон. Все это, считают в движении, носит агитационно-пропагандистский характер и противоречит закону, по которому Центризбирком должен быть беспристрастным организатором голосования. Кроме того, в «Голосе» отмечают, что ЦИК имеет право заниматься лишь информированием населения.

В самом Центризбиркоме назвали обвинения «Голоса» несостоятельными, пишет газета «Ведомости». Ранее глава комиссии Элла Памфилова неоднократно говорила, что ЦИК не занимается агитацией. Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено из-за коронавируса.