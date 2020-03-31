Работу призывных комиссий в регионах откладывают, новобранцев планируют отправить в части только в конце мая

Коронавирус повлиял и на призывную кампанию в России. Несмотря на то, что официально она стартует уже завтра, в ряде регионов первых новобранцев ждут только через несколько дней. К примеру, так было решено в Петербурге.

Военный комиссариат Петербурга приостановил мероприятия, связанные с весенним призывом, до особого распоряжения. Об этом сообщил военком города Сергей Качковский. Поступили соответствующие указания Генштаба. Предварительно известно, что первую отправку в армию проведут после 20 мая. По словам военкома, сейчас нет возможности брать анализы на коронавирус у призывников. Минобороны просит Смольный помочь делать такие тесты «хотя бы перед отправкой в войска».

Отметим, согласно указу о начале призыва, никаких мер по борьбе с коронавирусом нет. Ранее министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что всех призывников обязательно проверят на новую болезнь.

Всего по словам представителей Генштаба в нынешний призыв планируют направить в армию 135 тысяч молодых россиян.