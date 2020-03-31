Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к миллиону

Уже сегодня была преодолена отметка в 800 тысяч, — рассказали в американском университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений сейчас в США. Печальный рекорд поставила за минувшие сутки Испания. Здесь скончались 849 пациентов, у которых был коронавирус. В России сегодня стало известно, что коронавирус подтвержден у главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Именно туда привозили первых, у кого в нашей стране была подтверждена эта инфекция. Именно туда неделю назад в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина приезжал президент Владимир Путин. Он. К слову, пожимал главврачу руку и общался с ним без маски. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что здоровье президента в порядке. Он регулярно проходит тестирование. Ранее Песков на вопрос корреспондента «Эха» отвечал, что Путин не собирается отказываться от рукопожатия со своими собеседниками.
2020-03-31T19:00:00+03:00
2020-03-31T19:03:08+03:00
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19:00, 31 марта 2020
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