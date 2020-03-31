Движение «Голос» обвинило Центризбирком в нарушении законодательства при агитации за поправки в Конституцию

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обвинило Центризбирком в нарушении законодательства при агитации за поправки в Конституцию. Это проявляется в том, что ряд материалов ЦИКа нарушают принцип беспристрастности, — утверждают представители общественной организации. К примеру, в видеороликах ряд известных актеров позитивно отзываются о поправках и призывают их поддержать. Все эти материалы были изготовлены по заказу комиссии, — говорят эксперты «Голоса». В самом ЦИКе сказали газете «Ведомости», что не будут комментировать эти претензии и считают их несостоятельными с правовой точки зрения.
2020-03-31T18:30:00+03:00
2020-03-31T18:33:56+03:00
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18:30, 31 марта 2020
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