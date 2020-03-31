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18:30, 31 марта 2020

Власти Сочи запретили передвижение по городу на личном транспорте

Жителей на собственных автомобилях будут пропускать только по спецразрешениям, — рассказали Интерфаксу в городской администрации. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Инстаграме, что в регионе объявляется карантин. Людям будет разрешено выходить из дома только в магазин и аптеку. Транзитный транспорт должен следовать в объезд населенных пунктов.



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