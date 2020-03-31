Инфекционная больница в Коммунарке рассматривает вопрос о дальнейших мерах после заражения коронавирусом главного врача Дениса Проценко. Речь идет о самоизоляции или тестировании всего персонала. Все работники контактировали с Проценко, — передает агентство Интерфакс. Сам главврач подтвердил положительный результат теста на коронавирус. Он добавил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу. Между тем, за последнюю неделю с Проценко контактировали, в том числе, президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова. Они общались с медиком без масок. Представители Путина и Собянина уже заверили, что здоровье президента и мэра в норме. Путин регулярно проходит тесты на коронавирус, — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Будет ли приниматься решение о режиме самоизоляции ни он, ни в мэрии не сказали. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель была переведена на домашний карантин после того, как у ее врача подтвердился коронавирус.
2020-03-31T18:30:00+03:00
2020-03-31T18:33:04+03:00
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18:30, 31 марта 2020
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