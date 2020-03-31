Драматурга Леонида Зорина похоронят 3 апреля

Церемония прощания будет закрытой, — сообщает ТАСС со ссылкой на родственников. Леонид Зорин – автор около 50 пьес, среди которых «Покровские ворота», «Царская охота», «Незнакомец», «Карнавал».

Жизнь насыщена контрастами, которые сильно влияют на восприятие мира и творчества, — вспоминал сам драматург в эфире «Эха Москвы».

Леонид Зорин участвовал в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе картины «Покровские ворота». Леонид Зорин был глубоким и талантливым драматургом, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» актриса Елена Коренева.

«Леонид Зорин — не только комедиограф, но глубокий драматург, хорошо знающий и понимающий историю. С годами я оценила всю мощь этого драматурга, его тонкий юмор, одним из основных показателей которого было то, что цитаты из пьес и фильмов расходятся в народ. Безусловно, он прожил очень долгую жизнь. Он был очень плодотворным, реализовавшим себя человеком», — сказала она.

Леонид Зорин скончался сегодня на 96 году. В Мосгордуме уже предложили увековечить в Москве память драматурга.