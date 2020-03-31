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18:27, 31 марта 2020

Настоятель храма святого Николая-Чудотворца в Петербурге протоиерей Владислав Анцибор подал прошение об отставке

Настоятель храма святого Николая-Чудотворца в Петербурге протоиерей Владислав Анцибор подал прошение об отставке. По его словам, одной из причин стала позиция Русской православной церкви по поводу служб во время пандемии коронавируса.
Напомним, Смольный запретил проводить службы для прихожан, однако, РПЦ проигнорировало распоряжение власти и не стала закрывать храмы и отменять богослужения.



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