Гардиан: Руководство британских сил правопорядка разрабатывает инструкции для персонала в ответ на жалобы на произвол

Как сообщает газета Гардиан, руководство британских сил правопорядка, следящих за соблюдением установленных карантинных ограничений, разрабатывает новые инструкции для персонала в ответ на неоднократные жалобы граждан на полицейский произвол.



Совет глав подразделений национальной полиции Великобритании намерен разработать свод разъяснений для своих сотрудников, которые, как свидетельствуют некоторые пострадавшие, чересчур жестко действуют в отношении тех, кто на их взгляд не соблюдает введенные правительством правила поведения в ходе пандемии коронавируса. Как утверждается, нередко нередко полиция наказывает людей за нарушения, которых они не совершали, пишет британский таблоид Миррор. – По данным издания, ссылающегося на источники в правительстве, новый, более четкий документ будет выпущен уже в ближайшие дни. Возмущения рядовых британцев ярко и емко выразил экс-судья Верховного суда лорд Сампшен в интервью утренней программе британского Рэдио 4. В нем он заметил, что если правоохранителям не будут указаны рамки, касающиеся оснований, по которым они могут останавливать и задерживать граждан на улице, Британия, цитата, «рискует превратиться в полицейское государство». Как пишет Индепендент, таковым, по мнению бывшего судьи, является режим, при котором правительство издает распоряжения или высказывает некие предпочтения, а полиция с особым рвением их реализует. Тогда, считает лорд Сампшен, у полицейских возникает, цитата, «большой соблазн закрыть глаза на свои исконные обязанности».

С тех пор, как в прошлый четверг британская полиция была наделена дополнительными полномочиями, региональные управления сил правопорядка отрапортовали о большом количестве задержаний и даже арестов, что спровоцировало обвинения со стороны граждан в том, что полицейские нередко перегибают палку в своих действиях, а также опасения, что принимаемые жесткие меры могут свести на нет все завоевания в области прав человека, пишет издание. В ряде регионов страны людям уже приходили повестки в суд за совершенную ими прогулку на автомобиле без какой-либо конкретной цели или за поход в магазин за предметами не первой необходимости, пишет Индепендент. В Йоркшире, сообщает газета, в городском парке был арестован и доставлен в участок 13-летний подросток за то, что он, якобы, нарушил установленные правила и при этом отказался сообщить полиции свое имя.

Издание пишет, что ряд положений правил соблюдения карантина нуждаются в дополнительных пояснениях из-за чего граждане Великобритании часто обращаются за консультацией по специальному номеру телефона «горячей линии».