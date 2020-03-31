Россия выделила деньги для тех граждан за границей, кто не может вернуться в страну и при этом не располагает жильём или испытывает финансовые трудности.

В распоряжении правительства сказано, что министерство финансов должно было выделить МИДу бюджетные средства для помощи россиянам еще вчера, тридцатого марта. Было ли это сделано и о какой сумме идёт речь – неизвестно.

Тем временем Росавиация с сегодняшнего дня сократила число рейсов для вывоза граждан из-за рубежа. Вчера там объявили, что большинство желающих уже вернулись в страну. Тем не менее, Многие из них всё еще остаются за границей, и даже просто связаться с российским МИДом получается не у всех. Об этом рассказала сотрудник «Эха Москвы» Марина Аствацатурян, которая сейчас не может вылететь из Нью Йорка. Вставка_Аствацатурян.

Тем временем в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили помощь в решении этой проблемы. Его глава Александр Шохин сказал агентству «Интерфакс», что объединение готово выделить деньги для нуждающихся граждан за рубежом, но для этого там хотят знать, сколько всего человек сейчас находятся в такой ситуации.

Проблемы с возвращением домой у россиян возникли из-за того, что многие страны сейчас прекратили международное авиасообщение из-за пандемии.