Следственные изоляторы Москвы ушли на карантин

Гражданам, которые оказались в СИЗО, придется обойтись без посылок и передач, прием которых временно прекращен. Длительные и кратковременные свидания прекратили еще 16 марта. Сейчас меры по борьбе с коронавирусом стали еще более жесткими. Подследственных не будут вывозить на судебные заседания, очные ставки и другие следственные действия. К ним не смогут приходить адвокаты и даже следователи, то есть процесс фактически замораживается. Пока неясен вопрос с представителями Общественно-наблюдательной комиссии. В документах напрямую об этом не говориться – сказал в интервью ТАСС один из представителей ОНК Александр Хуруджи. Сотрудники СИЗО, которые заступили на смену, останутся в изоляторах на две недели.

Исключение сделано только для одного из московских следственных изоляторов – номер 7 в Люблино, где подозреваемых будут принимать и дальше.