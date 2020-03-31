Отправка призывников в российскую армию начнется не раньше 20 мая

Соответствующий приказ накануне начала весеннего призыва дал министр обороны.

Даты оправки призывников к месту службу корректируются из-за распространения коронавируса. В работу комиссий внесены изменения, сообщает газета «Красная звезда», являющаяся официальным изданием российской армии.

Призыву в этом сезоне подлежат 135 тысяч молодых людей. Это чуть больше, чем отправилось служить прошлой осенью, и столько же, сколько призвали ровно год назад.

Количество людей в военных комиссариатах будет сокращено. Минобороны обяжет использовать запасных выходов. Юношей с отсрочкой или освобождением будут принимать отдельно.

По пути к местам дислокации новобранцев изолируют в аэропортах и на вокзалах от гражданских лиц. Личный состав будет в масках.

По прибытии в свои части, срочников поместят на карантин. Их будут кормить и обучать отдельно от других военнослужащих, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Изоляция продлится не меньше двух недель. Солдат с признаками респираторных заболеваний изолируют, они сдадут тесты на коронавирус и получат необходимую медицинскую помощь.

Сроки увольнения срочников из-за коронавируса переноситься не будут.

Призыв продлится до середины июля.