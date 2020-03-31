Силуанов: В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются значительные ресурсы, превышающие 1,2% ВВП

В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются значительные ресурсы, превышающие 1,2% ВВП, — сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам. Министр уточнил, что в первую очередь речь идет о мерах в области здравоохранения. Силуанов также подтвердил, что в бюджете на текущий год учтены выплаты семьям, которым полагается материнский капитал и выплаты повышенных пособий по безработице.

Федеральная налоговая служба приостановила все проверки в стране, — сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании в правительстве по экономическим вопросам. Егоров также отметил, что приостановлена подача заявлений о банкротстве компаний.

Тем временем, в Кремле сообщили сегодня, что сотрудники администрации президента подали декларации о доходах и расходах. Это сделано вовремя – в срок до 1 апреля, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Политика многих стран по сдерживанию коронавируса приведет к резкому падению экономик этих государств. Они рискуют потерять около четверти ВВП, — рассказал в эфире «Эха Москвы» банкир Григорий Гусельников. Падение уровня ВВП будет самым значительным со времен Второй мировой войны, — считает Гусельников.

В начале двухтысячных российская экономика уже работала в условиях дешевой нефти, но кризис переносился легче, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. По словам Ходорковского, денег в экономике становится все меньше. Это сказывается на потребительском спросе и всю тяжесть ситуации ощущают на себе граждане и бизнес.