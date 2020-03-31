Правительство поручило усилить контроль за соблюдением карантина по коронавирусу в России

Речь идет, в том числе, о выдаче предупреждений нарушителям условий изоляции.

Одно из поручений премьер-министра Михаила Мишустина касается, в частности, контроля за нахождением граждан на карантине с помощью операторов мобильной связи. Речь идет о том, что его нарушителям, как предполагается, уже с 3 апреля будут приходить предупреждения по СМС и через портал госуслуг. Данные же о таких россиянах власти намерены передавать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Отдельное поручение по этому поводу дано мэру Москвы Сергею Собянину: в столице планируется для контроля использовать сервисы официального городского портала.

Другое распоряжение Мишустина касается запуска сервиса на портале госуслуг, где россияне, вернувшиеся из-за границы, должны будут указать место проживания на период своей изоляции. Таким образом власти хотят контролировать, находится ли по указанному адресу помещенный на карантин человек.

Изменения, которые обсудили в кабмине, коснутся и порядка плановой госпитализации. Предполагается, что она временно будет происходить только по назначению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент. Врачей же, которые занимаются заболевшими коронавирусом, согласно поручению Мишустина, могут изолировать – в медучреждениях или же в других зданиях, например, гостиницах.

Наконец, премьер-министр поручил региональным властям регистрировать браки в дистанционной форме. Торжественно сыграть свадьбу непосредственно в ЗАГСе временно будет нельзя: этот процесс в России приостановлен. При этом Минюст ранее вовсе предлагал отложить бракосочетания и разводы, а в исключительных случаях проводить их без гостей.

Тем временем в Госдуме сегодня в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о штрафах за нарушение карантина. Гражданин может быть оштрафован на сумму до 40 тысяч рублей. В случае, если его действия повлекли вред здоровью или смерть других лиц, взыскание может достигнуть 300 тысяч.