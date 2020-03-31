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Эксклюзив Эха 18:00, 31 марта 2020

Главный врач больницы в Коммунарке, с которым без маски общался неделю назад Владимир Путин, болен коронавирусом

Главный врач больницы в Коммунарке, с которым без маски общался неделю назад президент Владимир Путин, болен коронавирусом. Весь персонал медучреждения теперь может быть изолирован.

Тест на коронавирус оказался положительным. Состояние Дениса Проценко удовлетворительное, он находится в инфекционной больнице, главным врачом которой является. О том, что он болен коронавирусом, руководитель медучреждения написал у себя в фейбсуке. Он сообщил, что он чувствует себя цитата «вполне хорошо». Проценко дал понять, что в режиме изоляции продолжит трудиться в своем кабинете. Там есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, отметил главврач. И добавил: иммунитет, выработанный за этот месяц, делает свое дело. Замечу, именно в 40-ю больницу в Коммунарке в Новой Москве в основном привозят заболевших коронавирусом.

С Проценко контактировал весь персонал больницы, решается вопрос о самоизоляции или тестировании, сообщает Интерфакс.

Напомним, неделю назад Проценко встречался с президентом Владимиром Путиным, который приехал в инфекционную больницу, и общался с главврачом. Соцсети обошла фотография, на которой медик, слегка наклонившись вперед, пожимает Путину руку. Оба без масок, перчаток и защитных костюмов, так же без них некоторое время проходило и общение, в том числе в лифте. Путин позже поблагодарил главврача больницы в Коммунарке за организацию работы. А он призвал готовиться к худшему сценарию с распространением коронавируса.

Отметим также, что во встрече участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, столичный мэр Сергей Собянин, главы Минздрава Михаил Мурашко и Роспотребнадзора Анна Попова. Все они тоже были без масок.

Президент Путин чувствует себя нормально. Он регулярно тестируется на коронавирус, — заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Песков затруднился ответить на вопрос журналиста «Эха Москвы» о том, почему президент продолжает обмениваться рукопожатиями со своими собеседниками в условиях пандемии коронавируса.

В Кремле сообщили, что Путин завтра проведет совещание с членами правительства, а сегодня он встречается с руководителем ВЭБа Игорем Шуваловым. Кадры этой встречи показали федеральные телеканалы. Судя по всему, это была протокольная съемка. Журналистов в Ново-Огарёво не пригласили.

Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке, — сообщила пресс-секретарь Гульнара Пенькова. Собянин, напомним, вместе с Путиным посещал больницу в Коммунарке и общался с Проценко.

Руководитель московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, которая недавно брала интервью у Дениса Проценко, ушла на карантин. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь Федермессер Екатерина Высоких.

И президенту, и мэру Москвы есть смысл провести дополнительное обследование, — считает профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Александр Бутенко.

Стоит напомнить, что канцлер Германии Ангелу Меркель отправили на карантин после того, как у ее лечащего врача обнаружили коронавирус.

В России за сутки количество зараженных коронавирусом выросло на 500 человек. Общее число подтвержденных случаев — 2337. Больше всего – в Москве, — сообщает оперативный штаб. Около 5% новых заразившихся – дети и почти треть – от 18 до 40 лет.

Сегодня же Госдума приняла пакет законопроектов, который вводит административные наказания за нарушение карантина и распространение ложной информации о коронавирусе. В случае тяжелых последствий распространителям фейков грозит уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы. Автор инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает адекватным такое наказание, — заявил он об этом в эфире Первого канала. В законопроекте также предусмотрено ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.



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