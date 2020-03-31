Руководитель Московского центра паллиативной помощи Федермессер ушла на карантин

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер ушла на карантин. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее пресс-секретарь Екатерина Высоких.

«Да, она на карантине, чувствует себя прекрасно. Она сдала тест (на коронавирус – Э.М.). Результатов пока нет», — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что решение было принято после сообщения о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым контактировала А.Федермессер, заражен коронавирусом. По сведениям пресс-службы, карантин продлится 14 дней.