Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи

Они лишаются титулов королевских высочеств. Но зато сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. К такому соглашению с королевой Елизаветой II Гарри и его супруга пришли еще в январе. Букингемский дворец, как напоминает агентство «Интерфакс», официально не озвучивал причин, по которым Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи.