Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи

Они лишаются титулов королевских высочеств. Но зато сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. К такому соглашению с королевой Елизаветой II Гарри и его супруга пришли еще в январе. Букингемский дворец, как напоминает агентство «Интерфакс», официально не озвучивал причин, по которым Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи.
2020-03-31T17:30:00+03:00
2020-03-31T17:34:09+03:00
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17:30, 31 марта 2020
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