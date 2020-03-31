Сотрудников ФСБ отправят во внеплановый отпуск из-за коронавируса

На работе останутся около 30 процентов персонала, пишет газета РБК. Рекомендации носят добровольный характер, в отпуск должны уйти те, кто его не использовал в этом году. Эту информацию изданию подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, подобные распоряжения сотрудники получали несколько раз за последние годы: например, в 2017-2018 году за несколько месяцев до выборов президента и Чемпионата мира по футболу.