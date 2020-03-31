Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами. Они могут составлять до 300 тыс. рублей. Ранее сегодня верхняя палата также одобрила закон, который предусматривает тюремные сроки за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и за ложные сообщения о коронавирусе. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет.
2020-03-31T17:30:00+03:00
2020-03-31T17:33:22+03:00
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17:30, 31 марта 2020
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