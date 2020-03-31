Персонал инфекционной больницы в Коммунарке может уйти на самоизоляцию

Либо будет решаться вопрос о тестировании, передает агентство «Интерфакс». Сегодня стало известно, что у главного врача лечебного заведения Дениса Проценко подтвердился коронавирус. С ним контактировали все работники, говорят в больнице. Ранее там побывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые общались с Проценко без масок, а глава государства даже пожал ему руку.

Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент регулярно тестируется, у него все в порядке. В пресс-службе мэра Москвы также заверили, что здоровье Собянина в порядке, за ним следят. Будет ли принято решение о каких-либо ограничениях, представители президента и мэра не уточнили.

Из зарубежных лидеров была на домашний карантин была помещена канцлер Германии Ангела Мекрель. Это случилось после контакта с домашним врачом, инфицированным коронавирусом.