Редакторы газеты «Ведомости» просят владельцев сменить нового главреда

Между тем исполняющий обязанности главы редакции лично внес правки в материал про «Роснефть».

Анонсированная сделка по продаже газеты ввергла издание в кризис. Коллектив дестабилизирован, ньюсмейкеры и рекламодатели шокированы, а читатели уже отказываются от платной подписки. Все это стало следствием назначения Андрея Шмарова исполняющим обязанности главного редактора. Единственным выходом из ситуации заместители главреда называют его смену.

В качестве альтернативы в письме, опубликованном на сайте издания, акционерам предлагают кандидатуру Анфисы Ворониной, которая сейчас возглавляет редакцию коммерческих партнерских проектов «Ведомостей».

Шмаров на днях без спроса, не поставив в известность автора и редактора, поменял заголовок уже опубликованной статьи о «Роснефти» на противоположный, рассказали сотрудники издания, назвав это грубым нарушением редакционных стандартов.

Кандидатуру редакционного директора Юрия Кацмана редакторы «Ведомостей» также считают «неприемлемой», а саму должность — избыточной в нынешней экономической ситуации. Сам Шмаров комментировать письмо не стал.

Один из новых владельцев «Ведомостей» Алексей Голубович сообщил редакции, что сделка по приобретению еще не завершена, а вопрос о главном редакторе будет решать совет директоров, передает издание The Bell, которое ознакомилось с ответом медиаменеджера.