Военный призыв приостановлен в Санкт-Петербурге

Такое решение принял городской военный комиссариат, — передает агентство ТАСС. Сегодня газета «Красная звезда» министерства обороны России объявила о том, что первые призывники к местам службы отправятся не раньше 20 мая. Также собираются отрегулировать начало работы комиссии в регионах, чтобы избежать массового скопления новобранцев. Между тем, по указу президента, официально военный призыв стартует уже завтра.