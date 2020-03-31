Военный призыв приостановлен в Санкт-Петербурге

Такое решение принял городской военный комиссариат, — передает агентство ТАСС. Сегодня газета «Красная звезда» министерства обороны России объявила о том, что первые призывники к местам службы отправятся не раньше 20 мая. Также собираются отрегулировать начало работы комиссии в регионах, чтобы избежать массового скопления новобранцев. Между тем, по указу президента, официально военный призыв стартует уже завтра.
2020-03-31T17:00:00+03:00
2020-03-31T17:04:31+03:00
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17:00, 31 марта 2020
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