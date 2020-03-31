Интерфакс: С главврачом Проценко контактировал весь медперсонал больницы в Коммунарке

С главврачом проценко контактировал весь медперсонал больницы в Коммунарке, решается вопрос о самоизоляции или тестировании, сообщает Интерфакс со ссылкой на ТВ.

Диагноз коронавирус подтвердили у главного врача инфекционной больницы московской Коммунарки. Как написал сам Денис Проценко на своей странице в Фейсбуке, он самоизолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы. Специалист заверил, что чувствует себя вполне хорошо.

Ровно неделю назад лечебное заведение, куда поступили первые заразившиеся коронавирусом в России, посетил президент Владимир Путин. Он, в том числе, общался с главным врачом, не надевая маски, и даже пожал ему руку.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после появления новостей о коронавирусе у главврача заверил, что с главой государства все в порядке. Он регулярно тестируется. В то же время, Песков не стал уточнять, будет ли президент теперь соблюдать режим самоизоляции.

Один из тех, кто контактировал с главврачом больницы Коммунарки, уже переведен на карантин. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер брала у него интервью. Как сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Федермессер Екатерина Высоких, такое решение было принято сразу после того, как стало известно о диагнозе у Проценко. Результаты анализов ожидаются в ближайшее время, — добавила Екатерина Высоких.