Сразу несколько журналистов газеты «Ведомости» попросили акционеров уволить и.о. главного редактора

Сразу несколько журналистов газеты «Ведомости» попросили акционеров уволить исполняющего обязанности главного редактора. Вместо Андрея Шмарова они просят назначить на эту должность Анфису Воронину, которая два десятка лет проработала в деловой журналистике. Подписи под открытым письмом поставили пять заместителей главреда: Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Они называют Шмарова человеком, чуждым журналистским принципам и корпоративной культуре издания. Его назначение дестабилизировало коллектив, шокировало ньюсмейкеров и рекламодателей. Авторы письма утверждают, что некоторые читатели уже просят вернуть им деньги за подписку. Один из акционеров газеты, Алексей Голубович по сведениям интернет-издания The Bell, ответил журналистам, что вопрос о назначении главреда должен решать совет директоров.