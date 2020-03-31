Уже половина российских регионов ввела дополнительные ограничительные меры по примеру Москвы и Подмосковья

Об этом пишет газета РБК со ссылкой на документы, которые подписали власти 35 субъектов федерации. Одним из первых карантинные меры ужесточили власти Чеченской республики. Там ограничили пересечение административных границ региона, а также передвижение внутри республики. В Грозный не пускают никого, кроме жителей города, силовиков, поставщиков продовольствия и сотрудников жизнеобеспечивающих организаций.