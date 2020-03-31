Российские призывники отправятся этой весной к месту проведения службы не раньше 20 мая

При этом новобранцы в пути будут изолированы от гражданских лиц на аэропортах и на вокзалах, — пишет газета «Красная звезда». Будут составлены графики работы призывных комиссий так, чтобы избежать массового скопления молодых людей в военных комиссариатах, — заверили в Генштабе. Все эти меры принимаются в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Несмотря на обстановку, власти не стали отменять или откладывать начало весеннего призыва. Он стартует уже завтра. Согласно президентскому указу, весной в войска должны призвать 135 тысяч человек.