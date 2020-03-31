Коронавирус диагностирован у главного врача инфекционной больницы Москвы в Коммунарке Дениса Проценко

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Именно в это лечебное заведение привозят большинство заболевших этой инфекцией. Проценко, по словам его коллег, находится в удовлетворительном состоянии. Сам он сейчас находится в больнице. Не исключено, что в лечебном заведении могут ввести дополнительные меры безопасности.

«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал Проценко в своем фейсбуке.

Неделю назад больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин. Как сказал менее получаса агентству ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин регулярно тестируется на коронавирус, с президентом все нормально.