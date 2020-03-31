Власти Краснодарского края ввели карантин

За исключением жизненно необходимых случаев его жители не смогут выйти на улицы.

В шесть часов вечера на Кубани вступит в силу полный запрет на передвижение по городам, если это не поход в продуктовый магазин или в аптеку, а также на въезд во все населенные пункты региона. Даже транзитный транспорт будет обязан объезжать их стороной – написал у себя в «Инстаграмме» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что карантин будет действовать до пятого апреля, но если ситуация того потребует, власти его продлят.

Глава региона отметил, что за соблюдением этих правил будут следить мобильные отряды из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, а за нарушение карантина будут штрафовать. По словам Кондратьева, за это время необходимо будет провести полную дезинфекцию улиц, парков и транспорта. Официального распоряжения региональных властей по этому поводу еще нет. Агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора пишет, что оно сейчас только готовится.

По официальным данным, всего в Краснодарском крае сейчас выявлено семнадцать человек с коронавирусом, двое из которых выздоровели.

Краснодарский край – второй российский регион, где ввели полный карантин. В минувшее воскресенье то же самое сделала и Чеченская республика.