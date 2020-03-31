Премьер-министр Михаил Мишустин поручил сообщать гражданам о нарушении карантина по СМС и через портал госуслуг

Такое информирование должно начаться в России с 3 апреля.

Помимо уведомлений речь идет, в том числе, о том, что данные о россиянах, не соблюдающих условия карантина по коронавирусу, будут передаваться в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Наладить эту систему Мишустин поручил Минкомсвязи и ряду других профильных ведомств. Контролировать нахождение граждан на карантине, согласно распоряжению главы правительства, будут с помощью операторов мобильной связи – отдельное поручение по этому поводу дано мэру Москвы Сергею Собянину. В частности, в столице, как следует из документа, должны будут использовать и сервисы официального городского портала.

Отдельным пунктом Мишустин распорядился также запустить сервис с электронной формой на портале госуслуг, в которой россияне, которые возвращаются из-за границы, должны будут указать место проживания на время своей изоляции. Это, как считают в кабмине, должно позволить властям отслеживать, находится ли человек по указанному им ранее адресу.

Чуть ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах за нарушение карантина. Для граждан он составит от 15 до 40 тысяч рублей, а в случае, если это повлечет вред здоровью или смерть других лиц – до 300 тысяч.