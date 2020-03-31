Z Архив новостей новости
5 18 6 5907
Эксклюзив Эха 16:00, 31 марта 2020

Руководителя профсоюза медиков «Альянс Врачей» вызвали в СК

Руководителя профсоюза медиков «Альянс Врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет после того, как профсоюз объявил сбор денег на покупку средств защиты от коронавируса. Как рассказала Васильева в эфире «Эха Москвы», в СК ее вызвали в связи с проверкой по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусе. Васильева утверждает, что в российских больницах также тяжелая ситуация со средствами защиты для медиков. Власти же утверждают, что такой проблемы нет.

По словам Алексея Навального, который поддерживает профсоюз, за один день Альянс собрал около миллиона рублей на маски и другие защитные средства для медицинских работников.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Елизавета Пескова блогер

Какое же полезное это время — карантин Не понимаю, жалующуюся на «скуку взаперти» молодёжь. Наверное, после длительного периода отсутствия контроля родителей, нагулявшись к своим 22 годам, пришла к выводу, что человек я домашний…

5 119 6 17022 07:22
Новости

Россия и Китай прислали Соединенным Штатам помощь для борьбы с коронавирусом В частности, Москва отправила грузовой самолет с вещами и медицинским оборудованием…

5 73 6 11940
Блоги

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 58 6 10212 29.03
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Путин: Меры самоизоляции в Москве и Подмосковье оправданны и необходимы Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции…

5 120 6 21443 30.03
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 53 6 10540 27.03
Блоги

Владимир Путин посетил госпиталь в Коммунарке Там сейчас расположены люди с коронавирусом или с подозрением на него…

5 152 6 31294 24.03
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса…

5 78 6 16066 30.03
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталинизмом Россия тоже переболела, но антитела не выработались… Беда России не в том, что она болеет сейчас путинизмом и всеми сопутствующими заболеваниями. Беда будет, если эти антитела не выработаются в самой России, если урок будет извлечен всеми, кроме нас…

5 110 6 22860 07:48
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Итоги Вопрос о бойкоте и об участии в этом голосовании решается не конкретными политическими, правовыми и моральными аргументами и не арифметикой вероятных (прогнозируемых) результатов голосования, а общим мировоззрением…

5 50 6 10772 26.03
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Владимир Познер: Коронавирус – это не выдумка политиков, от него им нет выгоды – только убытки Сомнения в угрозе пандемии могут быть смертельно опасны…

5 72 6 16460 26.03
Новости

В России число заболевших коронавирусом превысило 2300 человек За последние сутки в стране выявили сразу 500 новых случаев…

5 35 6 8048
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Всё будет хорошо… Гречка в Крыму есть За последние дни довольно много моих знакомых обращались с просьбой занять им денег на пару месяцев. Увы, у людей просто нет заначек и как им выживать непонятно, тем более если сейчас в их услугах работодатели не нуждаются…

5 87 6 20516 25.03
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Неосторожные высказывания как диагностика интеллекта Некий литератор высказался, что пресловутый вирус – наказание тем странам и обществам, где были легализованы однополые браки. И представители той части общественности, которая всюду ищет смысл, ищет его даже там, где смысл не предполагается…

5 37 6 8810 12:47
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Молчать нельзя! В результате – санкции сохраняются, а бюджет, т.е. мы с вами, платим и за войну, и за самолет, и за санкционный удар, и за контрсанкции!..

5 20 6 5010 12:57
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 70 6 17889 29.03
Новости

В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом…

5 19 6 16987

Популярное за неделю

Новости

Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов Жителям разрешается выходить из дома на работу, за продуктами и в аптеку, а также чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных…

5 7 6 29127
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 76 6 178743 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 70 6 17889 29.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 277 6 958693 26.03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот подсказали Владимиру Владимировичу, видимо, пиарщики, что президент должен делать подарки, а не принимать жестокие решения. И как-то получилось, что Владимир Владимирович решителен только тогда, когда надо отменить Конституцию…

5 201 6 118727 28.03
#слушать 48:55 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8418739
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4427659

Сегодня в эфире