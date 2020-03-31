Руководителя профсоюза медиков «Альянс Врачей» вызвали в СК

Руководителя профсоюза медиков «Альянс Врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет после того, как профсоюз объявил сбор денег на покупку средств защиты от коронавируса. Как рассказала Васильева в эфире «Эха Москвы», в СК ее вызвали в связи с проверкой по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусе. Васильева утверждает, что в российских больницах также тяжелая ситуация со средствами защиты для медиков. Власти же утверждают, что такой проблемы нет.

По словам Алексея Навального, который поддерживает профсоюз, за один день Альянс собрал около миллиона рублей на маски и другие защитные средства для медицинских работников.