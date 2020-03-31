Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия правительства

Теперь правительство сможет вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Сегодня Госдума приняла этот закон в первом, втором и третьем чтении.

Сегодня же Госдума приняла пакет законопроектов, который вводит административные наказания за нарушение карантина и распространение ложной информации о коронавирусе. В случае тяжелых последствий распространителям фейков грозит уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы. Автор инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает адекватным такое наказание, — заявил он об этом в эфире Первого канала. В законопроекте также предусмотрено ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.