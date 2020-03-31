У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, — сообщает Интерфакс. По словам врачей, Проценко чувствует себя удовлетворительно. Он находится там же, в Коммунарке. Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Коммунарку приезжал президентРоссии Владимир Путин.
2020-03-31T16:00:00+03:00
2020-03-31T16:08:57+03:00
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16:00, 31 марта 2020
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