Председателя «Альянса врачей» вызвали в СК из-за проверки ролика о коронавирусе по закону о фейках

Председателя межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет из-за проверки опубликованного профсоюзом видеоролика о коронавирусе по закону о распространении ложной информации. Об этом А.Васильева сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Заявление поступило на тот ролик, где я призываю власти обеспечить медицинских работников в больнице имени Мухина средствами защиты, поскольку они к нам обратились. Там их беспокоит моя фраза, что власти врут про коронавирус. Они считают это фейковой информацией, которую мы распространяли с помощью этого ролика», — сказала она.

А.Васильева отметила, что официально отказалась давать показания, взяв 51 статью.

«Я устно объяснила следователю свою позицию. Наша основная задача — обеспечивать медработников средствами защиты. Если власти говорят, что они обеспечивают, а мы получаем миллион сообщений со всей страны, что у медиков нет средств защиты в достаточном количестве, мы будем говорить, что они врут. Я от этих слов не откажусь. Официально я взяла 51 статью, согласно которой я имею право не свидетельствовать против себя и не давать никаких показаний», — подчеркнула она.