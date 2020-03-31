Песков: Медики и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работают очень хорошо

Медики и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работают очень хорошо, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он переадресовал в Минздрав вопрос о возможности пересмотра итогов оптимизации здравоохранения, которая привела к сокращению больничных коек. Песков подчеркнул, что пока невозможно делать далеко идущие выводы, но ситуация будет проанализирована.
2020-03-31T15:30:00+03:00
2020-03-31T15:35:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 31 марта 2020
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