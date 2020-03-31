Песков: Медики и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работают очень хорошо

Медики и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работают очень хорошо, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он переадресовал в Минздрав вопрос о возможности пересмотра итогов оптимизации здравоохранения, которая привела к сокращению больничных коек. Песков подчеркнул, что пока невозможно делать далеко идущие выводы, но ситуация будет проанализирована.