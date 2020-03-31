Оперативный штаб: Скорая помощь Москвы справляется с нагрузкой, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Скорая помощь Москвы справляется с нагрузкой, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В городе достаточное количество бригад, машин и средств индивидуальной защиты, — сообщает оперативный штаб. По официальным данным, в Москве за сутки выявлено 387 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество по стране возросло до 2 тысяч 337. 17 человек умерли.
2020-03-31T15:30:00+03:00
2020-03-31T15:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 31 марта 2020
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