Власти Краснодарского края вторыми в стране решили ввести режим карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он написал в своем телеграм-канале, что карантин объявляется сегодня с 18 часов. Он подразумевает полный запрет на передвижение по городу. Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен в зависимости от ситуации. За соблюдением карантина будут следить мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников. Нарушителей будут штрафовать.