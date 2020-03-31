5 заместителей главного редактора газеты «Ведомости» предложили собственникам издания сменить главного редактора

Они предлагают на эту должность альтернативного кандидата – Анфису Воронину. Она более 20 лет работает в деловых СМИ. На прошлой неделе исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. После этого о намерении покинуть редакцию заявили несколько журналистов «Ведомостей». Комментариев собственников издания пока нет.