5 заместителей главного редактора газеты «Ведомости» предложили собственникам издания сменить главного редактора

Они предлагают на эту должность альтернативного кандидата – Анфису Воронину. Она более 20 лет работает в деловых СМИ. На прошлой неделе исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. После этого о намерении покинуть редакцию заявили несколько журналистов «Ведомостей». Комментариев собственников издания пока нет.
2020-03-31T15:05:00+03:00
2020-03-31T15:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:05, 31 марта 2020
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