В Татарстане анонсировали систему кодов-пропусков для прогулок для жителей, которые находятся на изоляции

Для выхода из дома жителям Татарстана потребуется пропуск. До этого всех местные власти обяжут зарегистрироваться на специальном сервисе, указав там свои паспортные данные. Затем перед каждым выходом из дома надо будет отправлять СМС со словом «выход» на короткий номер. Полученный код станет символическим пропуском, он будет действовать в течение часа, пишет интернет-издание znak.com. В это время человек должен находиться не дальше километра от дома. К примеру, если вышел в магазин, аптеку или просто погулять.

За нарушение — административное наказание. Получить код можно будет не больше двух раз в сутки, ссылается издание на штаб по борьбе с коронавирусом правительства Татарстана. Для поездки на работу жителям республики потребуется уникальный код проверки места их службы. Его также нужно будет указать на специальном сайте, как и маршрут передвижения. Проверить если ли на сайте такая информация пока невозможно. Сайт временно не работает. Как пишет znak.com власти республики уверяют, что система в стадии тестирования.

РБК ранее сообщал о намерении властей Москвы выдать жителям QR-коды с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места работы. И с их помощью отслеживать перемещение горожан.