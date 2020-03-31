Это сообщает международная организация «Репортеры без границ». По данным местных журналистов, о коронавирусной инфекции не упоминается в государственных СМИ и медицинских брошюрах, которые распространяются в школах, больницах и на производстве.
Люди, которые носят на улице защитные маски или говорят о пандемии, рискуют быть арестованными , — утверждает сотрудник туркменского подразделения Радио Свобода.
По официальным данным, в Туркмении не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
«Репортеры без границ»: Власти Туркмении повсеместно запретили употребление слова «коронавирус»
Это сообщает международная организация «Репортеры без границ». По данным местных журналистов, о коронавирусной инфекции не упоминается в государственных СМИ и медицинских брошюрах, которые распространяются в школах, больницах и на производстве.