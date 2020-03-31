Силуанов: В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются значительные ресурсы

В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются значительные ресурсы, превышающие одну целую две десятых процента ВВП, — сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам.

Министр уточнил, что в первую очередь речь идет о мерах в области здравоохранения.

Силуанов также подтвердил, что в бюджете на текущий год учтены выплаты семьям, которым полагается материнский капитал и выплаты повышенных пособий по безработице.