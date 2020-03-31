Коммерсантъ: Жители Москвы должны будут получать на сайте мэрии QR-коды для каждого выхода из дома

Жители Москвы должны будут получать на сайте мэрии QR-коды для каждого выхода из дома, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на служебные презентации мэрии, подлинность которых подтвердили два источника газеты.

QR-код потребуется, в том числе, на прогулку с домашним животным, а также на то, чтобы вынести мусор, — утверждает издание.