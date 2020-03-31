Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут получать СМС-уведомления в случае нарушения карантинна

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, с 3 апреля будут получать СМС-уведомления в случае нарушения карантинного режима. Параллельно эти данные будут передаваться в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия мер в отношении нарушителей. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, — сообщает Интерфакс.

Сегодня Госдума приняла в трех чтениях закон, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина. Для граждан предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.