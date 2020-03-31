Вернувшаяся в Москву зимняя погода осложнила ситуацию на московских дорогах, хотя машин на трассах теперь заметно меньше.



Прошедшей ночью выпало до 3 миллиметров снега. Ровно столько же ожидается и сегодня, при том, что синоптики обещают и усиление ветра до 17 метров в секунду. На городских дорогах снова появилась уборочная техника. .В центре организации дорожного движения москвичей просят соблюдать дистанцию, резко не тормозить и не перестраивается особенно с учетом того, что многие уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, лучше по возможности и вовсе не выезжать на улицу.

Аэропорты продолжают работу в обычном режиме. Видимость достаточна для того, чтобы принимать и отправлять рейсы, отмена которых в эти дни случается по причинам, не связанным с погодой. Из-за пандемии коронавируса ограничено количество пассажиров, которые могут прилетать каждый день.

Же в четверг погода улучшится. В городе потеплеет до 7-8 градусов выше нуля.