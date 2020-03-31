Скончался драматург и писатель Леонид Зорин

Ему было девяносто пять лет.

Леонид Зорин оставил после себя десятки пьес и киносценариев. В общей сложности он работал более семидесяти лет. Впервые по его тексту пьесу поставили еще в 1949-ом году в Малом театре. Позже он станет известен как автор историй в основе фильмов «Покровские ворота», «Человек из ниоткуда», «Царская охота» и «Транзит».

В конце девяностых Зорин сказал в эфире «Эха», что его жизнь была насыщена контрастами, и это сильно повлияло на его творчество.

Эксперты неоднократно отмечали вклад Зорина и в литературу. Так семидесятых годах за общие заслуги он получил орден «Знак почета», в 2008-ом – премию Ивана Петровича Белкина за автобиографическую повесть «Медный закат», а еще через год ему вручили премию «Большая книга» за сборник «Скверный глобус».

Дату и место похорон Леонида Зорина родственники еще не определили.